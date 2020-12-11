В Украине 12 декабря ожидается гололед, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n147654-gololed-na-dorogah-pogoda-v-ukraine-na-12-dekabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 декабря принесет потенциальную опасность на украинские дороги — гололед (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях ожидается нарастание льда на проводах и деревьях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В большинстве регионов ожидаются осадки, такие как мокрый снег и дождь.

Погода в Киеве 12 декабря будет без осадков ночью, днем ​​ожидается мокрый снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до −4…−6°, днем — поднимутся до 0…- 2°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове в следующие сутки также предусматривает осадки. Ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем — дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 0…-2°, днем — +2…+4°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает мокрый снег с дождем днем ​​и ночью. Термометры ночью покажут +1…+3 °, днем — +4…+6°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет со снегом ночью и мокрым снегом с дождем днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3°, днем — +1…+3°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков ночью, днем ​​ожидается мокрый снег с дождем. Температура ночью составит −4…−6°, днем ​​воздух прогреется до −1…+1°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 12 декабря также будет с осадками. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем ночью и дождь с мокрым снегом днем. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 12 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 11 декабря ледяной коллапс сковал дороги и тротуары в Киеве.