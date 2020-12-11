Сроки индексации пенсий в 2021 году Минфин не называет

Марченко. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147653-sroki-indeksacii-pensiy-v-2021-godu-minfin-ne-nazyvaet.html

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Сергей Марченко, министр финансов Украины, заявил, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в проекте бюджета на 2021 год в полном объеме.

Сроки индексации пока обсуждаются — прогнозируется, что индексация состоится в марте или позже. Окончательная дата станет известна после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Марченко заявил, что с 1 января правительство запланировало повышение минимальной заработной платы. Планируется добавить несколько миллиардов в бюджет, уменьшив дефицит. Несмотря на это, дефицит Пенсионного фонда, который государство финансирует из госбюджета, ежегодно растет, добавляет министр финансов.

Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной. Возможностей то «побелить», «покрасить» или «подкрутить» уже нет. Трансферты Пенсионному фонду в 2021-м достигнут 195 млрд. Это — ответ тем, кто сомневается, что «в консерватории» нужны радикальные изменения, — заявил чиновник.

По его словам, изменения минимальной зарплаты связаны со многими «смежными» факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию. Марченко заявил, что в Минфине просчитали возможность повысить показатель минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с начала года до 6 тыс. 500 грн — с 1 июля.

Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных «инфляционных опасностей». Отсюда — пожелание «подстраховаться», перенеся нововведения на конец года. Ведь речь идет не только о влиянии на государственный, но и на местные бюджеты, — пояснил глава Минфина.



Он добавил, что с точки зрения экономики, умеренное влияние повышение «минималки» является сбалансированным — учитывая расходы и поступления.

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсии в Украине с 1 июля повысят тем украинцам, которых обошла стороной майская индексация, а также пенсионерам, получающим минимальную пенсию. Граждане, находящиеся на заслуженном отдыхе, получают пенсии от одного до 10 прожиточных минимумов. Сейчас эта сумма составляет от 1638 грн до 16 тыс. 380 грн, а с 1 июля возрастет — до 1712 грн (рост на 74 грн) и 17 тыс. 120 грн соответственно. То есть в результате нововведения повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за стаж.