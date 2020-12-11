Армия Франции пополнится суперсолдатами. Фото: rfi

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Суперсолдаты будут служить в рядах Вооруженных сил Франции.

Комитет этики французского Минобороны принял решение разрешить разработку бионических технологий для военных. Такое решение в комитете объяснили тем, что хотят шагать в ногу со временем и не отставать от армий США, России и Китая. Об этом сообщает CNN.

Под бионическими технологиями специалисты предусматривают медицинские процедуры, протезирование и имплантаты, которые улучшают «физические, когнитивные, восприимчивые и психологические способности». Также соответствующие имплантаты позволяют отслеживать место пребывания военного или связываться с системами вооружения и другими бойцами. Также возможно внедрение технологий для предотвращения боли, стресса и усталости, а также веществ, которые улучшили бы психическую устойчивость, если военный попал в плен.

При этом комитет запретил вводить любые модификации, которые могли бы повлиять на способность бойцов управлять применением силы или повлиять на их чувства «человечности». Под запрет попали и изменения, которые могут повлиять на реинтеграцию солдата в гражданскую жизнь.

Напомним, зимой этого года на территории США испытали гиперзвуковую ракету X-60A, которую создали конструкторы компании Generation Orbit Launch Services.