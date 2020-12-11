Армія Франції поповниться суперсолдатами. Фото: rfi

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Суперсолдати служитимуть у лавах Збройних сил Франції.

Комітет етики французького Міноборони прийняв рішення дозволити розробку біонічних технологій для військових. Таке рішення в комітеті пояснили тим, що хочуть крокувати в ногу з часом і не відставати від армій США, Росії та Китаю. Про це повідомляє CNN.

Під біонічними технологіями фахівці передбачають медичні процедури, протезування та імплантати, які покращують «фізичні, когнітивні, сприйнятливі і психологічні здібності». Також відповідні імплантати дозволяють відстежувати місце перебування військового або зв’язуватися з системами озброєння та іншими бійцями. Також можливе впровадження технологій для запобігання болю, стресу і втоми, а також речовини, які поліпшили б психічну стійкість, якщо військовий потрапив у полон.

При цьому комітет заборонив вводити будь-які модифікації, які могли б вплинути на здатність бійців керувати застосуванням сили або вплинути на їх почуття «людяності». Під заборону потрапили й зміни, які можуть вплинути на реінтеграцію солдата в цивільне життя.

Нагадаємо, взимку цього року на території США випробували гіперзвукову ракету X-60A, яку створили конструктори компанії Generation Orbit Launch Services.