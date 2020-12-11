Зеленський повернув у Дніпро голову ОДА каденції Порошенка, фото — ОПУ

https://racurs.ua/ua/n147651-zelenskyy-povernuv-u-dnipro-golovu-oda-kadenciyi-poroshenka.html

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Дніпропетровську ОДА очолив Валентин Резніченко. Відповідний указ № 558/2020 підписав президент Володимир Зеленський 10 грудня.

Банкова повідомляє, що Зеленський, вручаючи Резниченку службове посвідчення у своєму офісі, висловив сподівання, що «досвід і глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини».

48-річний Резніченко у 2015 році був призначений президентом Петром Порошенком головою Запорізької обласної державної адміністрації, а в березні 2015 року він очолив Дніпропетровську облдержадміністрацію замість Ігоря Коломойського. Зеленський звільнив Резніченка влітку 2019 року. Кабмін 9 грудня погодив його кандидатуру на посаду голови ОДА.

Іншим указом президент сьогодні звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка. Він висловив переконання, що з Бондаренком у нього «попереду ще багато спільних проектів».