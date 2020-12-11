Зеленский вернул в Днепр главу ОГА каденции Порошенко

Зеленский вернул в Днепр председателя ОГА каденции Порошенко, фото — ОПУ

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Днепропетровскую ОГА возглавил Валентин Резниченко. Соответствующий указ № 558/2020 подписал президент Владимир Зеленский 10 декабря.

Банковая сообщает, что Зеленский, вручая Резниченко служебное удостоверение в своем офисе, выразил надежду, что «опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины».

48-летний Резниченко в 2015 году был назначен президентом Петром Порошенко председателем Запорожской областной государственной администрации, а в марте 2015 года он возглавил Днепропетровскую облгосадминистрацию вместо Игоря Коломойского. Зеленский уволил Резниченко летом 2019 года. Кабмин 9 декабря согласовал его кандидатуру на должность главы ОГА.

Другим указом президент сегодня уволил председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко. Он выразил убеждение, что с Бондаренко у него «впереди еще много совместных проектов».