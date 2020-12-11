Теракт. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147649-allah-akbar-terakt-u-zdaniya-fsb-ustroil-smertnik-v-rossii.html

Ракурс

Теракт возле здания отдела ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии совершил неизвестный мужчина. Он подорвал себя с криками «Аллах Акбар».

В результате взрыва легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает BBC.

Как сообщают в российском Национальном антитеррористическом комитете, взрыв произошел сегодня, 11 декабря, около 12.00. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что подорвавший себя мужчина разделял взгляды экстремистских группировок. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками «Аллах Акбар».

Российские СМИ заявляют, что в этот день возле здания ФСБ раздался не один взрыв, а сразу два. Первый из них раздался около 7.00 — сработало неустановленное взрывное устройство небольшой мощности. В результате теракта никто не пострадал. Второй же случился уже в 12.00.

Напомним, ранее мы сообщали, что теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. В результате погибли пять человек — террорист и четыре гражданских лица (мужчина и женщина пожилого возраста, а также официантка и молодой прохожий). Еще 14 человек были ранены, за жизни части из них до сих пор борются медики.