Теракт. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147649-allah-akbar-terakt-bilya-budivli-fsb-vlashtuvav-smertnyk-u-rosiyi.html

Ракурс

Теракт біля будівлі відділу ФСБ в селищі Учкекен в Карачаєво-Черкесії зробив невідомий чоловік. Він підірвав себе з криками «Аллах Акбар».

Внаслідок вибуху легкі поранення отримали шість співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляють в Національному антитерористичному комітеті Росії, вибух стався сьогодні, 11 грудня, близько 12.00. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Зазначається, що чоловік, який себе підірвав, поділяв погляди екстремістських угруповань. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу в будівлю відділу ФСБ, і підірвався з криками «Аллах Акбар.

Російські ЗМІ заявляють, що в цей день біля будівлі ФСБ пролунав не один вибух, а відразу два. Перший з них пролунав близько 7.00 — спрацював невстановлений вибуховий пристрій невеликої потужності. В результаті теракту ніхто не постраждав. Другий же трапився вже о 12.00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що теракт у Відні відбувся ввечері 2 листопада. В результаті загинули п’ятеро людей — терорист і чотири цивільні особи (чоловік і жінка похилого віку, а також офіціантка і молодий перехожий). Ще 14 осіб були поранені, за життя частини з них досі борються медики.