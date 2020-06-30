Пенсии и прожиточный минимум вырастут в июле — пенсии 2020

https://racurs.ua/n140462-pensii-v-ukraine-v-iule-vyrastut-vmeste-s-projitochnym-minimumom.html

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Пенсии в Украине с 1 июля повысят тем украинцам, которых обошла стороной индексация в мае, а также пенсионерам, получающим минимальную пенсию.

Граждане, находящиеся на заслуженном отдыхе, получают пенсии от одного до 10 прожиточных минимумов. Сейчас эта сумма составляет от 1638 грн до 16380 грн, а с 1 июля вырастет до 1712 грн (повышение на 74 грн) и 17120 грн соответственно. То есть в результате нововведения повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за дополнительный стаж.

Грядущий перерасчет пенсий уже заложен в бюджет Пенсионного фонда Украины, поэтому не должно возникнуть никаких задержек с выплатами.

Все суммы заложены в бюджет, выплаты будут осуществлены вовремя, — отметили в Кабмине.

Так, за каждый год свыше нормативного стажа (от 30 лет для женщин и 35 — для мужчин) полагается надбавка в размере 1% от прожиточного минимума. Например, если женщина проработала 40 лет вместо 30 необходимых, она может рассчитывать на получение надбавки в 163,8 грн, а после перерасчета — уже 171,2 грн. Всего повышение ощутят на себе 6,8 млн человек.

Кроме этого, с 1 июля для украинцев поднимут главный социальный стандарт — прожиточный минимум. Согласно закону «О государственном бюджете Украины на 2020 год» обобщенный показатель прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц с 1 июля составит 2118 грн (с 1 января он был на уровне 2027 грн).

Для основных социальных и демографических групп населения с 1 июля будут установлены следующие показатели прожиточного минимума:

для детей до 6 лет — 1859 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 2318 грн;

для трудоспособных лиц — 2197 грн;



для лиц, утративших трудоспособность — 1712 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсии в Украине с 1 июля повысят некоторым категориям пенсионеров. В частности, дополнительную 131 грн получат те граждане пенсионного возраста, у которых нет достаточного стажа для выхода на пенсию.