Пенсії і прожитковий мінімум зростуть у липні — кому підвищать пенсію

https://racurs.ua/ua/n140462-pensiyi-v-ukrayini-u-lypni-zrostut-razom-z-projytkovym-minimumom.html

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Пенсії в Україні з 1 липня підвищать тим українцям, яких обійшла стороною травнева індексація, а також пенсіонерам, котрі отримують мінімальну пенсію.

Громадяни, які перебувають на заслуженому відпочинку, отримують пенсії від одного до 10 прожиткових мінімумів. Зараз ця сума становить від 1638 грн до 16 380 грн, а з 1 липня зросте — до 1712 грн (зростання на 74 грн) і 17 120 грн відповідно. Тобто внаслідок нововведення підвищать мінімальну та максимальну пенсії, а також надбавки за надстаж.

Прийдешній перерахунок пенсій вже закладений в бюджет Пенсійного фонду України, тому жодних затримок із виплатами для людей не повинно виникнути.

Всі суми закладені в бюджет, виплати буде здійснено вчасно, — зазначили у Кабміні.

Так, за кожен рік понад нормативного стажу (від 30 років для жінок і 35 — для чоловіків) належить надбавка розміром 1% від прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка пропрацювала 40 років замість 30 необхідних, вона може розраховувати на отримання надбавки у 163,8 грн, а після перерахунку — вже 171,2 грн. Всього підвищення відчують на собі 6,8 млн осіб.

Окрім цього, з 1 липня українцям перерахують головний соціальний стандарт — прожитковий мінімум. Відповідно до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» узагальнений показник прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць із 1 липня становитиме 2118 грн (з 1 січня він був на рівні 2027 грн).

Для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 липня 2020 року буде встановлено такі показники прожиткового мінімуму:

для дітей віком до 6 років — 1859 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 2318 грн;

для працездатних осіб — 2197 грн;



для осіб, які втратили працездатність — 1712 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсії в Україні вже з 1 липня підвищать деяким категоріям пенсіонерів. Зокрема, додаткову 131 гривню отримають ті громадяни, що не напрацювали досить стажу до виходу на пенсію, але вже знаходяться в пенсійному віці.