Терміни індексації пенсій у 2021 році Мінфін не називає

Пенсія. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147653-terminy-indeksaciyi-pensiy-u-2021-roci-minfin-ne-nazyvaie.html

Ракурс

Сергій Марченко, міністр фінансів України, заявив, що кошти на щорічну індексацію пенсійних виплат передбачені у проекті бюджету на 2021 рік у повному обсязі.

Терміни індексації наразі обговорюються — прогнозується, що індексація відбудеться з березня чи пізніше. Остаточна дата стане відома після оцінок та розрахунків бюджету Пенсійного фонду. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Марченко заявив, що з 1 січня уряд запланував підвищення мінімальної заробітної плати. Планується додати має кілька мільярдів до бюджету, зменшивши дефіцит. Попри це дефіцит Пенсійного фонду, який держава фінансує із Держбюджету, щороку зростає, додає міністр фінансів.

Це проблема, що вимагає системного розв’язання. Модернізація має бути глобальною. Можливостей щось «побілити», «пофарбувати» чи «підкрутити» вже немає. Трансферти Пенсійному фонду у 2021-му сягатимуть 195 млрд. Це — відповідь тим, хто сумнівається, що «в консерваторії» потрібні радикальні зміни, — заявив чиновник.

За його словами, зміни мінімальної зарплатні пов’язані із багатьма «суміжними» чинниками, які впливають на соціально-економічну ситуацію. Марченко заявив, що у Мінфіні прорахували можливість підвищити показник мінімальної зарплатні до 6 тис. грн з початку року до 6 тис. 500 грн — з 1 липня.

Але в процесі перемовин із міжнародними партнерами пролунали застереження щодо потенційних «інфляційних небезпек». Звідси — побажання «підстрахуватися», перенісши нововведення на кінець року. Адже йдеться не тільки про вплив на державний, а й на місцеві бюджети, — пояснив очільник Мінфіну.



Він додав, що з погляду економіки, помірний вплив підвищення «мінімалки» є збалансованим — з огляду на видатки й надходження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсії в Україні з 1 липня підвищать тим українцям, яких обійшла стороною травнева індексація, а також пенсіонерам, котрі отримують мінімальну пенсію. Громадяни, які перебувають на заслуженому відпочинку, отримують пенсії від одного до 10 прожиткових мінімумів. Зараз ця сума становить від 1638 грн до 16 380 грн, а з 1 липня зросте — до 1712 грн (зростання на 74 грн) і 17 120 грн відповідно. Тобто внаслідок нововведення підвищать мінімальну та максимальну пенсії, а також надбавки за надстаж.