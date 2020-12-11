В Україні 12 грудня очікується ожеледиця, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/ua/n147654-ojeledycya-na-dorogah-pogoda-v-ukrayini-na-12-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 12 грудня принесе потенційну небезпеку на українські дороги — ожеледицю (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Також у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і північних областях очікується ожеледь (наростання шару льоду на дротах та деревах). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У більшості регіонів очікуються опади, такі як мокрий сніг та дощ.

Погода в Києві 12 грудня буде без опадів вночі, вдень очікується мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −4…−6°, вдень — піднімуться до 0…-2°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові наступної доби також передбачає опади. Вночі очікується мокрий сніг з дощем, вдень — дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме 0…-2°, вдень — +2…+4°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мокрий сніг з дощем вдень та вночі. Термометри вночі покажуть +1…+3°, вдень — +4…+6°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі буде зі снігом вночі та мокрим снігом з дощем вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3°, вдень — +1…+3°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде без опадів вночі, вдень очікується мокрий сніг з дощем. Температура вночі становитиме −4…−6°, вдень повітря прогріється до −1…+1°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 12 грудня також буде з опадами. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем вночі та дощ з мокрим снігом вдень. Вітер східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 12 грудня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 11 грудня льодяний колапс скував дороги і тротуари в Києві.