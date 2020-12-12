Ожеледиця на дорогах — “Укравтодор” назвав “слизькі” регіони

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Ожеледиця на дорогах 12 грудня спостерігатиметься у західних областях, окрім Закарпаття, а також у Центрі, Сході та на Півночі України. Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила у суботу перший рівень небезпечності (жовтий).

Про це, посилаючись на дані «Укргідрометцентру», 12 грудня інформує прес-служба ДСНС.

Тим часом «Укравтодор» повідомив про погоду 12 грудня. Нині невеликий дощ, мряка спостерігається у всіх південних областях, Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Донецькій області. Туман зафіксовано в Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій, Запорізькій та Черкаській областях. Температура повітря в західних областях -2+1°С, сході до -0−7°С, півдні -2+7°С на решті території -2+3°С.

На дорогах державного значення в областях, де спостерігалися складні погодні умови, місцями утворюється ожеледиця, на решті території — покриття мокре. На перевальних ділянках доріг в Івано-Франківській, Закарпатській області мряка, дощ. Стан покриття на перевалах місцями мокрий.

На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледиці та обробки протиожеледними матеріалами покриття спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг держзначення забезпечено, — розповіли в «Укравтодорі».



Нагадаємо, для забезпечення проїзду дорогами задіяно 409 одиниць техніки та 560 робітників.