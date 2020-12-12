Масштабна пожежа у Києві: горить готель — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n147679-masshtabna-pojeja-u-kyievi-goryt-gotel-zmi-video.html

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Пожежа сталася у Києві в суботу, 12 грудня. Вогонь спалахнув на бульварі Шевченка в одному з готельних комплексів. Пожежники вже прибули та намагаються приборкати стихію.

Пожежа на бульварі Шевченка 40. Готель «Експрес». Пожежники на місці. Можуть перекрити весь бульвар в сторону площі Перемоги. По можливості об’їжджайте, — інформує у Фейсбук спільнота «dtp.kiev».

Разом з тим, у соцмережах пишуть про пожежу в торговому павільйоні поруч з готелем «Експрес».

ОНОВЛЕНО о 12.26. Як інформує прес-служба Держслужби України у надзвичайних ситуаціях, рятувальники ліквідували пожежу у Києві, яка сталася об 11.35 у закладі громадського харчування у Шевченківському районі столиці.

Загоряння сталося в одноповерховому закладі, що знаходиться в прибудові до готелю, на площі 40 кв. м. Об 11.57 пожежу було локалізовано, а о 12.02 — ліквідовано, — додали в ДСНС.

Жертв та потерпілих внаслідок надзвичайної події немає. Причина загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня запалав 12-поверховий житловий будинок на вул. Дегтярівській, 16-Б, що у Шевченківському районі столиці — тоді пожежа у Києві охопила останній поверх висотної будівлі.