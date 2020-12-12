300 млн дол. виділить Україні Світовий банк — деталі

https://racurs.ua/ua/n147675-300-mln-dol-vydilyt-ukrayini-svitovyy-bank-cherez-covid-19-detali.html

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Світовий банк затвердив позику для України у розмірі 300 млн дол. для додаткового фінансування протидії коронавірусній інфекції COVID-19.

Про це 11 грудня повідомила прес-служба банку на офіційному сайті.

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила позику для України в рамках другого додаткового фінансування боротьби з COVID-19. Йдеться про реалізацію проекту щодо модернізації мереж соціального захисту.

Додаткове фінансування допоможе зміцнити програму гарантованого мінімального доходу (GMI) в Україні, щоб не допустити «перехід» близько 1 млн українців за межу бідності внаслідок пандемії коронавірусу.

У Світовому банку також нагадали, що ця позика є другою за рахунком у 2020 році. Раніше у квітні Київ отримав 150 млн дол.

Нагадаємо, у листопаді Світовий банк виділив 100 млн дол. для розбудови економіки Донбасу. Гроші мали піти на відновлення економіки та підприємництва на територіях Донецької та Луганської областей.