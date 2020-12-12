Олена Зеленська досі співпрацює з “95 кварталом” — новини політики

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Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленського, зізналася, що досі співпрацює зі студією «Квартал 95», що займається виробництвом шоу-проектів і розважальних програм.

Це — моя друга сім’я. Я надто багато сил та енергії вкладала в цю роботу впродовж майже 20 років, щоб її покинути. Це моя емоційна схованка. Колеги — мої друзі, які не змінили свого ставлення до мене через зміну мого статусу, і я це дуже ціную. Після обрання Володимира я припинила роботу у проекті «Вечірній квартал». Але існують також інші проєкти, — пояснила Зеленська в інтерв’ю «BBC News Україна».



Разом з тим дружина глави держави визнала, що усе менше й менше часу може присвятити роботі на «95 Квартал». Окрім цього, Зеленська не розповіла, до реалізації яких проектів студії вона залучена.

Нагадаємо, цьогоріч влітку перша леді захворіла на коронавірусну інфекцію CОVІD-19. А після одужання долучилася до реформування системи шкільного харчування.