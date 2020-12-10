Зеленська радила Кабміну, чим годувати школярів (ФОТО)

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Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента України, прийшла на нараду Кабміну щодо реформування системи шкільного харчування.

Перша леді розповіла про зміни, які чекають галузь з 1 січня 2021 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сидів на нараді із представниками міністерств та обласних державних адміністрацій поруч із Зеленською.

Спочатку оновлення норм, правил та регламентів, далі — заміна напівфабрикатів, чипсів і солодких напоїв на збалансовану та корисну їжу для наших дітей, — цитує Зеленську Офіс президента.

Вона заявила, що економити на здоров’ї дітей та заплющувати очі на кричущі проблеми неприпустимо.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що у новому санітарному регламенті передбачено, що у щоденному шкільному раціоні учнів повинно з’являтися більше злакових, овочів, фруктів, ягід та молочних продуктів.

Вперше в нормативно-правових актах МОЗ урегульовано питання з організації харчування у закладах освіти дітей з особливими дієтичними потребами.

Шмигаль доручив регіональній владі до 24 грудня освоїти кошти державного бюджету, які виділяли на ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) у школах.

«Ракурс» розповідав, що з 1 січня набувають чинності оновлений Санітарний регламент, нові гігієнічні вимоги до харчоблоків, методологія закупівель і система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.