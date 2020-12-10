Зеленская советовала Кабмину, чем кормить школьников, фото — Офис президента

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Ракурс

Елена Зеленская, супруга президента Украины, пришла на совещание Кабмина по реформированию системы школьного питания.

Первая леди рассказала об изменениях, которые ждут отрасль с 1 января 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сидел на совещании с представителями министерств и областных государственных администраций рядом с Зеленской.

Сначала обновление норм, правил и регламентов, далее — замена полуфабрикатов, чипсов и сладких напитков на сбалансированную и полезную пищу для наших детей, — цитирует Зеленскую Офис президента.

Она заявила, что экономить на здоровье детей и закрывать глаза на вопиющие проблемы недопустимо.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал — в новом санитарном регламенте предусмотрено, что в ежедневном школьном рационе учащихся должно появляться больше злаковых, овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов.

Впервые в нормативно-правовых актах Минздрава урегулированы вопросы по организации питания в учреждениях образования детей с особыми диетическими потребностями.

Шмыгаль поручил региональным властям до 24 декабря освоить средства государственного бюджета, выделяемые на ремонт и приобретение оборудования для столовых (пищеблоков) в школах.

«Ракурс» рассказывал, что с 1 января вступают в силу обновленный Санитарный регламент, новые гигиенические требования к пищеблокам, методология закупок и система анализа опасных факторов и контроля.