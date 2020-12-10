Компанию Facebook хотят заставить продать Instagram и WhatsApp, фото: ITC.ua

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На компанию Facebook, владельца одноименной социальной сети, а также еще ряда популярных интернет-сервисов, несколько американских штатов и федеральное правительство США подали антимонопольные иски.

Facebook обвиняются в антиконкурентном поведении и, в частности, хотят заставить продать популярную соцсеть Instagram, основанную на работе с фотографиями, и интернет-мессенджер Whatsapp. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что расследование антиконкурентного поведения параллельно проводили генпрокуратура Нью-Йорка и Федеральная торговая комиссия США.

Действия Facebook по закреплению и сохранению своей монополии лишают потребителей преимуществ конкуренции, — отмечает директор бюро по вопросам конкуренции Федеральной торговой комиссии США Ян Коннер.

Instagram компания Facebook купила в 2012 году за 1 млрд долл. США, WhatsApp — в 2014 году за 19 млрд. долл.

В течение почти десятилетия Facebook использовал свое доминирование и монопольную власть, чтобы раздавить меньших конкурентов и подавить конкуренцию, — отметила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. — Используя свои огромные массивы данных и денег, Facebook раздавил то, что компания считала потенциальной угрозой.

В то же время в Facebook такие действия американских властей считают «просмотром истории» и отмечают, что антимонопольные органы США ранее уже проверяли соглашения компании о приобретении Instagram и WhatsApp.

Правительство сейчас хочет изменить ситуацию, направив американскому бизнесу жуткое предупреждения о том, что ни одна продажа не является окончательной, — заявляют в Facebook.

Напомним, в работе мессенджера Facebook сегодня, 10 декабря, произошел глобальный сбой.