Мессенджер Facebook не работает

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Мессенджер Facebook не работает — приложение для обмена личными сообщениями социальной сети Facebook перестало работать 10 декабря около 12.00.

Первые сообщения пользователей из разных стран о проблемах в работе сервиса начали поступать после 11.00. До 12.00 число таких сообщений резко возросло. Об этом в четверг сообщает сайт Downdetector.

По состоянию на 12.08 было подано около 930 сообщений о проблемах с мессенджером Facebook.

Отсутствует подключение к Интернету, — такую надпись видят пользователи при попытке отправить сообщение.

На карте Downdetector указано, сбой всего затронул пользователей в Западной Европе. В частности, сервис не работает в Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, Литве, Греции, Болгарии и Румынии.

Напомним, масштабный сбой произошел 10 июля на смартфонах, работающих на мобильной операционной системе от Apple — iOS. Многие пользователи сообщали, что у них перестали работать Viber, Privat24, Facebook и другие приложения. При попытке открыть мессенджер, к примеру, Viber на iPhone разных моделей, приложение «вылетало».