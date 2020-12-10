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Ракурс
Месенджер Facebook не працює

Месенджер Facebook не працює — стався глобальний збій (ФОТО)

10 гру 2020, 12:20
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Месенджер Facebook не працює — додаток для обміну приватними повідомленнями соціальної мережі Facebook перестав працювати 10 грудня близько 12.00.

Перші повідомлення користувачів з різних країн про проблеми в роботі сервісу почали поступати після 11.00. До 12.00 кількість таких повідомлень стрімко зросла. Про це у четвер інформує сайт Downdetector.

Станом на 12.08 було подано близько 930 повідомлень про проблеми з месенджером Facebook.

Відсутнє підключення до Інтернету, — такий надпис бачать користувачі при спробі надіслати повідомлення.

На карті Downdetector вказано, збій найбільше зачепив користувачів у Західній Європі. Зокрема, сервіс не працює у Великій Британії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Чехії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Литві, Греції, Болгарії та Румунії.


Повідомлення користувачів про проблеми з "Месенджером"

Нагадаємо, масштабний збій стався 10 липня на смартфонах, що працюють на базі мобільної операційної системи від Apple — iOS. Багато користувачів повідомляли, що у них перестали працювати Viber, Privat24, Facebook та інші додатки. При спробі відкрити, наприклад, месенджер Viber на iPhone різних моделей, додаток «злітало».

Джерело: Ракурс


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