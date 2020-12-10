Месенджер Facebook не працює

https://racurs.ua/ua/n147588-mesendjer-facebook-ne-pracuie-foto.html

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Месенджер Facebook не працює — додаток для обміну приватними повідомленнями соціальної мережі Facebook перестав працювати 10 грудня близько 12.00.

Перші повідомлення користувачів з різних країн про проблеми в роботі сервісу почали поступати після 11.00. До 12.00 кількість таких повідомлень стрімко зросла. Про це у четвер інформує сайт Downdetector.

Станом на 12.08 було подано близько 930 повідомлень про проблеми з месенджером Facebook.

Відсутнє підключення до Інтернету, — такий надпис бачать користувачі при спробі надіслати повідомлення.

На карті Downdetector вказано, збій найбільше зачепив користувачів у Західній Європі. Зокрема, сервіс не працює у Великій Британії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Чехії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Литві, Греції, Болгарії та Румунії.

Нагадаємо, масштабний збій стався 10 липня на смартфонах, що працюють на базі мобільної операційної системи від Apple — iOS. Багато користувачів повідомляли, що у них перестали працювати Viber, Privat24, Facebook та інші додатки. При спробі відкрити, наприклад, месенджер Viber на iPhone різних моделей, додаток «злітало».