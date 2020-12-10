Cyberpunk 2077 взломали хакеры меньше чем за сутки

Cyberpunk 2077. Фото: пресс-служба разработчика

https://racurs.ua/n147605-cyberpunk-2077-vzlomali-hakery-menshe-chem-za-sutki.html

Ракурс

Cyberpunk 2077, долгожданная игра, выход который ожидали целых восемь лет, подверглась взлому хакеров в первые же сутки после релиза. В Сети появились последние файлы, необходимые для запуска пиратской версии игры.

На данный момент взломанной игрой делятся в частных каналах, хотя не исключается, что скоро он появится в общем доступе. Об этом сообщает Reddit.

Отметим, что в игре нет специальной защиты от пиратства, поскольку она распространяется в собственном магазине разработчиков. Релиз игры состоялся 10 декабря. Cyberpunk 2077 вышла одновременно на PC и консолях старого поколения: PlayStation 4 и Xbox One.

Игру, ставшую легендой еще до выхода, выпустила польская компания-разработчик CD Projekt RED. Видеоигра Cyberpunk 2077 станет для польских разработчиков новым витком развития после успеха третьей части «Ведьмака» и ее спиноффов — «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».

Cyberpunk 2077 — история о будущем в 2077 году, которое смоделировано в пределах калифорнийского мегаполиса Найт-Сити. В нем человечество приходит в упадок на фоне технического прогресса и монополии крупных корпораций, а модификация собственных тел стала обыденностью. Именно этим игроки и будут заниматься: конечная цель — найти уникальное устройство, позволяющее получить бессмертие.

Критики, которые уже успели поиграть в Cyberpunk 2077, отзываются в основном положительно — но указывают на недоработки. К примеру, специализированный геймерский портал Kotaku в рецензии отмечает, что Cyberpunk 2077 удалось показать тот самый киберпанк, доведя идею до крайности. В целом же, по данным агрегатора Metacritic, средняя оценка версии игры для ПК превышает 90%.

Напомним, ранее мы сообщали, что игра «Ведьмак» может появиться на бортовых компьютерах автомобилей Tesla. Гендиректор компании поинтересовался у владельцев машин о том, хотели бы они играть в The Witcher на бортовых компьютерах Tesla. Среди вариантов ответа: «Да, заплатить чеканной монетой» и «Нет, я болен чумой».