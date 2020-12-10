Cyberpunk 2077 зламали хакери менше ніж за добу

Cyberpunk 2077. Фото: прес-служба розробника

https://racurs.ua/ua/n147605-cyberpunk-2077-zlamaly-hakery-menshe-nij-za-dobu.html

Ракурс

Cyberpunk 2077, довгоочікувана гра, вихід який очікували цілих вісім років, піддалася злому хакерів в першу ж добу після релізу. У мережі з’явилися останні файли, необхідні для запуску піратської версії гри.

Тепер зламаної грою діляться в приватних каналах, хоча не виключається, що скоро вона з’явиться в загальному доступі. Про це повідомляє Reddit.

Зазначимо, що в грі немає спеціального захисту від піратства, оскільки вона поширюється у власному магазині розробників. Реліз гри відбувся 10 грудня. Cyberpunk 2077 вийшла одночасно на PC і консолях старого покоління: PlayStation 4 і Xbox One.

Гру, що стала легендою ще до виходу, випустила польська компанія-розробник CD Projekt RED. Відеогра Cyberpunk 2077 стане для польських розробників новим витком розвитку після успіху третьої частини «Відьмака» і її спін-оффів — «Гвинт: Відьмак. Карткова гра"і «Кровна ворожнеча: Відьмак. Історії».

Cyberpunk 2077 — історія про майбутнє у 2077 році, яке змодельоване в межах каліфорнійського мегаполіса Найт-Сіті. У ньому людство занепадає на тлі технічного прогресу і монополій великих корпорацій, а модифікація власних тіл стала буденністю. Саме цим гравці і будуть займатися: кінцева мета — знайти унікальний пристрій, що дозволяє отримати безсмертя.

Критики, які вже встигли пограти в Cyberpunk 2077, відгукуються в основному позитивно — але вказують на недоробки. Наприклад, спеціалізований геймерський портал Kotaku в рецензії зазначає, що Cyberpunk 2077 вдалося показати той самий кіберпанк, довівши ідею до крайності. В цілому ж, за даними агрегатора Metacritic, середня оцінка версії гри для ПК перевищує 90%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гра «Відьмак» може з’явитися на бортових комп’ютерах автомобілів Tesla. Гендиректор компанії поцікавився у власників машин про те, чи хотіли б вони грати в The Witcher на бортових комп’ютерах Tesla. Серед варіантів відповіді опинилися: «Так, заплатити карбованою монетою» і «Ні, я хворий чумою».