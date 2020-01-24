У автомобілях Tesla може з'явитися гра «Відьмак». Фото: Business Insider

https://racurs.ua/ua/n132595-zaplatit-karbovanou-monetou-v-tesla-moje-z-yavytysya-gra-vidmak-foto.html

Ракурс

Гра «Відьмак» може з’явитися на бортових комп’ютерах автомобілів Tesla. Гендиректор компанії поцікавився у власників машин, чи хотіли б вони грати в The Witcher на бортових комп’ютерах Tesla.

Серед варіантів відповіді: «Так, заплатити карбованою монетою» і «Ні, я хворий чумою». Обидві відповіді — відсилки до всесвіту Відьмака. Так, «Відьмаку заплатіть карбованою монетою» — це пісня з другого епізоду однойменного серіалу, який вийшов на Netflix перед Новим роком. Ця пісня швидко набула популярності і стала мемом. Друга відповідь — відсилка до гри, а саме епідемії Катріони, яка охопила Темеру. Опитування Маск провів в Twitter.

В опитуванні взяли участь понад 690 тис. користувачів. Більш ніж 85% тих, хто проголосував, відповіли, що хотіли б грати в «Відьмака» в Tesla, ще майже 15% натиснули «Ні, я хворий чумою». Ілон Маск додав, що власники Tesla вже можуть дивитися Netflix на своїх бортових комп’ютерах.

Не залишилися осторонь і розробники гри. Вони вже опублікували картинку, на якій зображений головний герой саги Геральт. Він, схопившись за голову, дивиться на червону Tesla на даху дерев’яного будинку.

Що взагалі могло піти не так? — підписали картинку розробники.

Зазначимо, зараз власники автомобілів компанії Маска можуть грати в ігри Beach Buggy Racing 2, Stardew Valley і Cuphead на своїх бортових комп’ютерах.

Як писав «Ракурс», астронавти NASA, які найближчим часом полетять на ракеті SpaceX, будуть добиратися до неї на електричних джипах Tesla Model X.