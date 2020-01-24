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Ракурс
В Tesla может появиться игра «Ведьмак». Фото: Business Insider

Заплатите чеканной монетой: в Tesla может появиться игра «Ведьмак» (ФОТО)

24 янв 2020, 15:00
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Игра «Ведьмак» может появиться на бортовых компьютерах автомобилей Tesla. Гендиректор компании поинтересовался у владельцев машин, хотели бы они играть в The Witcher на бортовых компьютерах Tesla.

Среди вариантов ответа: «Да, заплатить чеканной монетой» и «Нет, я болен чумой». Оба ответа — отсылки ко вселенной Ведьмака. Так, «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» — это песня из второго эпизода одноименного сериала, который вышел на Netflix перед Новым годом. Эта песня быстро обрела популярность и стала мемом. Второй ответ — отсылка к игре, а именно эпидемии Катрионы, которая охватила Темерию. Опрос Маск провел в Twitter.

В опросе приняли участи более 690 тыс. пользователей. Более 85% проголосовавших ответили, что хотели бы играть в «Ведьмака» в Tesla, еще почти 15% нажали «Нет, я болен чумой». Илон Маск добавил, что владельцы Tesla уже могут смотреть Netflix на своих компьютерах.

Не остались в стороне и разработчики игры. Они уже опубликовали картинку, на которой изображен главный герой саги Геральт. Он, схватившись за голову, смотрит на красную Tesla на крыше деревянного дома.

В Tesla может появиться игра «Ведьмак». Фото: The Witcher

Что вообще могло пойти не так? — подписали картинку разработчики.

Отметим, сейчас владельцы автомобилей компании Маска могут играть в игры Beach Buggy Racing 2, Stardew Valley и Cuphead на своих бортовых компьютерах.

Как писал «Ракурс», астронавты NASA, которые в ближайшее время полетят на ракете SpaceX, будут добираться к ним на электрических джипах Tesla Model X.


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