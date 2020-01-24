В Tesla может появиться игра «Ведьмак». Фото: Business Insider

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Ракурс

Игра «Ведьмак» может появиться на бортовых компьютерах автомобилей Tesla. Гендиректор компании поинтересовался у владельцев машин, хотели бы они играть в The Witcher на бортовых компьютерах Tesla.

Среди вариантов ответа: «Да, заплатить чеканной монетой» и «Нет, я болен чумой». Оба ответа — отсылки ко вселенной Ведьмака. Так, «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» — это песня из второго эпизода одноименного сериала, который вышел на Netflix перед Новым годом. Эта песня быстро обрела популярность и стала мемом. Второй ответ — отсылка к игре, а именно эпидемии Катрионы, которая охватила Темерию. Опрос Маск провел в Twitter.

В опросе приняли участи более 690 тыс. пользователей. Более 85% проголосовавших ответили, что хотели бы играть в «Ведьмака» в Tesla, еще почти 15% нажали «Нет, я болен чумой». Илон Маск добавил, что владельцы Tesla уже могут смотреть Netflix на своих компьютерах.

Не остались в стороне и разработчики игры. Они уже опубликовали картинку, на которой изображен главный герой саги Геральт. Он, схватившись за голову, смотрит на красную Tesla на крыше деревянного дома.

Что вообще могло пойти не так? — подписали картинку разработчики.

Отметим, сейчас владельцы автомобилей компании Маска могут играть в игры Beach Buggy Racing 2, Stardew Valley и Cuphead на своих бортовых компьютерах.

Как писал «Ракурс», астронавты NASA, которые в ближайшее время полетят на ракете SpaceX, будут добираться к ним на электрических джипах Tesla Model X.