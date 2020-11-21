Картридж з відеогрою «Маріо» продали за рекордно великі гроші. Скріншот з гри

https://racurs.ua/ua/n146808-kartrydj-z-videogrou-mario-prodaly-za-rekordno-velyki-groshi.html

Ракурс

Відеогра Super Mario Bros.3 1990 року випуску стала найдорожчою відеогрою в історії.

У США картридж з грою про вусатого сантехніка Маріо продали за 156 тис. дол. Рідкісний картридж для консолі Nintendo Entertainment System продавався в запечатаній оригінальній упаковці, а слово Bros. у назві відформатовано по лівому краю, тому воно закривало частину рукавички головного героя на зображенні. Про це повідомляє PCmag.

Лот, за який боролися 20 учасників аукціону, спершу продавали за 62,5 тис. дол. Однак серйозні торги завершилися на сумі в 156 тис. дол. Таким чином ця гра побила попередній рекорд у 114 тис. дол., який належав теж грі «Маріо», але 1985 року випуску.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії запрацювала перша спецклініка для лікування ігрової залежності. У медичному закладі запевняють, що використовують передові методики лікування пацієнтів.