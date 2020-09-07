У світі триває пандемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу, згідно з певними прогностичними моделями, може обійтися світовій економіці в 35 трлн дол. США до 2025 року.

Такого висновку дійшли експерти з економіки, повідомляє агентство Bloomberg.

Експерти зазначають, що швидке відновлення світової економіки після спричиненого коронавірусом карантину, яке спостерігалося в другому кварталі, у третьому кварталі почало сповільнюватися.

Також немає визначеності щодо того, якою може бути ситуація наприкінці року. Зокрема, є побоювання щодо нової хвилі коронавірусу зимою, в той час як вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 досі немає.

Крім того, наголошують фахівці, усе це відбувається на тлі цьогорічних американських виборів та можливого посилення напруги між США та Китаєм.

На думку експертів, пік відновлення вже пройдено.

Щоб повернутися до нормального стану, який був до появи вірусу, необхідна вакцина, — вважає головний економіст Bloomberg Economics Том Орлік.

Навіть коли вакцина буде розроблена, на те, щоб зробити її доступною в усьому світі в необхідному масштабі, піде багато часу, наголошує професор економіки Уорвік МакКіббін з Австралійського національного університету.

Потрібно зробити щеплення досить великій кількості населення, перш ніж економічні втрати почнуть знижуватися, — наголосив він.

Нагадаємо, інфекціоніст Вадим Арістов попереджає про можливий «скажений пік» захворюваності на коронавірус.