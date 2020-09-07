В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n143519-ob-ujasnyh-ekonomicheskih-posledstviyah-pandemii-koronavirusa-predupredili-eksperty.html

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Эпидемия коронавируса, согласно определенным прогностическим моделям, может обойтись мировой экономике в 35 трлн долл. США до 2025 года.

К такому выводу пришли эксперты по экономике, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты отмечают, что быстрое восстановление мировой экономики после вызванного коронавирусом карантина, которое наблюдалось во втором квартале, в третьем квартале начал замедляться.

Также нет определенности относительно того, какой может быть ситуация в конце года. В частности, есть опасения относительно новой волны коронавируса зимой, в то время как вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 до сих пор нет.

Кроме того, отмечают специалисты, все это происходит на фоне американских выборов и возможного усиления напряжения между США и Китаем.

По мнению экспертов, вик восстановления уже пройден.

Чтобы вернуться к нормальному состоянию, которое было до появления вируса, необходимо вакцина, — считает главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик.

Даже когда вакцина будет разработана, на то, чтобы сделать ее доступной во всем мире в необходимом масштабе, уйдет много времени, отмечает профессор экономики Уорвик Маккиббин из Австралийского национального университета.

Нужно сделать прививки достаточно большому количеству населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться, — подчеркнул он.

Напомним, инфекционист Вадим Аристов предупреждает о возможном «бешеном пике» заболеваемости коронавирусом.