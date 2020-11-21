Картридж с видеоигрой «Марио» продали за рекордно большие деньги. Скриншот из игры

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Ракурс

Видеоигра Super Mario Bros.3 1990 года выпуска стала самой дорогой видеоигрой в истории.

В США картридж с игрой об усатом сантехнике Марио продали за 156 тыс. долл. Редкий картридж для консоли Nintendo Entertainment System продавался в запечатанной оригинальной упаковке, а слово Bros. в названии отформатировано по левому краю, поэтому оно закрывало часть перчатки главного героя на картинке. Об этом сообщает PCmag.

Лот, за который боролись 20 участников аукциона, сначала продавали за 62,5 тыс. долл. Однако серьезные торги завершились на сумме в 156 тыс. долл. Таким образом эта игра побила предыдущий рекорд в 114 тыс. долл., который принадлежал тоже игре «Марио», но 1985 года выпуска.

Напомним, недавно в Великобритании заработала первая спецклиника для лечения игровой зависимости. В медицинском учреждении уверяют, что используют передовые методики лечения пациентов.