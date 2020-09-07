Киберспорт официально признали видом спорта в Украине

Киберспорт официально признали видом спорта в Украинеhttps://racurs.ua/n143520-kibersport-oficialno-priznali-vidom-sporta-v-ukraine.htmlРакурс
Киберспорт в Украине теперь официально признан видом спорта.
Соответствующее решение было принято сегодня, 7 сентября, на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Об этом в своем Фейсбуке сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры, — подчеркнул чиновник.
По его словам, в мире киберспортом увлекаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев, а сама индустрия давно превратилась в настоящий бизнес.
Также заместитель министра выразил надежду, что проведение киберспортивных соревнований, развитие соответствующей инфраструктуры и разработка компьютерных игр позволят значительно пополнить бюджет Украины.
Напомним, недавно в Великобритании заработала первая спецклиника для лечения игровой зависимости.