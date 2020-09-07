Киберспорт официально признали видом спорта в Украине

Киберспорт теперь официально является видом спорта, фото: Pikrepo

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Киберспорт в Украине теперь официально признан видом спорта.

Соответствующее решение было принято сегодня, 7 сентября, на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Об этом в своем Фейсбуке сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры, — подчеркнул чиновник.

По его словам, в мире киберспортом увлекаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев, а сама индустрия давно превратилась в настоящий бизнес.

Также заместитель министра выразил надежду, что проведение киберспортивных соревнований, развитие соответствующей инфраструктуры и разработка компьютерных игр позволят значительно пополнить бюджет Украины.

Напомним, недавно в Великобритании заработала первая спецклиника для лечения игровой зависимости.