Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні

Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україніhttps://racurs.ua/ua/n143520-kibersport-oficiyno-vyznaly-vydom-sportu-v-ukrayini.htmlРакурс
Кіберспорт в Україні тепер офіційно визнано видом спорту.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 7 вересня, на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні. Про це у своєму Фейсбуці повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт — це вже давно не просто «стрілялки», а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури, — наголосив чиновник.
За його словами, у світі кіберспортом захоплюються близько 600 млн людей, серед яких і мільйони українців, а сама індустрія давно перетворилася у справжній бізнес.
Також заступник міністра висловив сподівання, що проведення кіберспортивних змагань, розвиток відповідної інфраструктури та розробка комп’ютерних ігор дозволять значно поповнити бюджет України.
Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії запрацювала перша спецклініка для лікування ігрової залежності.