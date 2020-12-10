Компанію Facebook хочуть змусити продати Instagram та WhatsApp, фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n147606-prodaty-instagram-i-whatsapp-amerykanska-vlada-tysne-na-facebook-zadlya-vidnovlennya-konkurenciyi.html

Ракурс

На компанію Facebook, власника однойменної соціальної мережі, а також ще низки популярних інтернет-сервісів, кілька американських штатів та федеральний уряд США подали антимонопольні позови.

Facebook звинувачуються в антиконкурентній поведінці і, зокрема, хочуть змусити продати популярну соцмережу Instagram, базовану на роботі з фотознімками, та інтернет-мессенджер WhatsApp. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що розслідування щодо антиконкурентної поведінки паралельно проводили генпрокуратура Нью-Йорка та Федеральна торгова комісія США.

Дії Facebook щодо закріплення та збереження своєї монополії позбавляють споживачів переваг конкуренції, — наголошує директор бюро з питань конкуренції Федеральної торгової комісії США Ян Коннер.

Instagram компанія Facebook купила у 2012 році за 1 млрд дол. США, WhatsApp — у 2014 році за 19 млрд. дол.

Протягом майже десятиліття Facebook використовував своє домінування та монопольну владу, щоб розчавити менших конкурентів та придушити конкуренцію, — наголосила генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс. — Використовуючи свої величезні масиви даних і грошей, Facebook розчавив те, що компанія вважала потенційною загрозою.

Водночас у Facebook такі дії американської влади вважають «переглядом історії» і наголошують, що антимонопольні органи США раніше вже перевіряли угоди компанії щодо придбання Instagram і WhatsApp.

Уряд зараз хоче змінити ситуацію, надіславши американському бізнесу моторошне попередження про те, що жоден продаж не є остаточним, — заявляють у Facebook.

Нагадаємо, у роботі месенджера Facebook сьогодні, 10 грудня, стався глобальний збій.