Капелюха головної ялинки країни замінять

https://racurs.ua/ua/n147673-kapeluha-golovnoyi-yalynky-krayiny-zaminyat.html

Ракурс

Капелюха головної ялинки країни, встановленої на Софійській площі Києва, замінять у переддень Дня святого Миколая, який відзначається 19 грудня.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії Folk Ukraine, яка організує новорічні святкування у Києві.

Не хвилюйтеся, в переддень святого Миколая зірка змінить чарівний капелюх на головній ялинці, — йдеться у дописі.



Нагадаємо, цього тижня у Києві встановили головну ялинку країни. На її верхівці красується капелюх, який вже встиг стати мемом у соцмережах. Українці жваво обговорювали такий варіант прикрашання ялинки. Відомо, що цьогоріч автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою різдвяного містечка «Казковий ліс». Тому спочатку верхівку новорічної ялинки прикрасили капелюхом замість традиційної зірки.