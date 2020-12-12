Шляпу на главной елке страны заменят

https://racurs.ua/n147673-shlyapu-na-glavnoy-elke-strany-zamenyat.html

Ракурс

Шляпу главной елки страны, установленной на Софийской площади Киева, заменят в канун Дня святого Николая, который отмечается 19 декабря.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице компании Folk Ukraine, которая организует новогодние праздники в Киеве.

Не волнуйтесь, в канун святого Николая звезда заменит волшебную шляпу на главной елке, — говорится в заметке.



Напомним, на этой неделе в Киеве установили главную елку страны. На ее вершине красуется шляпа, которая уже успела стать мемом в соцсетях. Украинцы живо обсуждали такой вариант украшения елки. Известно, что в этом году авторы концепции праздничного оформления Софийской площади выбрали тематикой рождественского городка «Сказочный лес». Поэтому сначала верхушку новогодней елки украсили шляпой вместо традиционной звезды.