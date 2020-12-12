Рекордные объемы горючего закупило Минобороны в 2020 году

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Рекордное за семь лет количество горючего закупило Минобороны — по словам главы военного ведомства Андрея Тарана, в 2020 году для нужд Вооруженных сил Украины было приобретено 230,6 тыс. Т горючего — это наибольший объем за последние семь лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Моя позиция — эффективно использовать бюджетные средства, покупать экономно, но одновременно качественные товары и услуги. А сэкономленный финансовый ресурс использовать для усиления возможностей. Такая политика уже дает свои результаты — благодаря экономии в этом году Министерство обороны заключило договора на закупку 230,6 тыс. т горючего для нужд ВСУ, — рассказал министр.



В ведомстве добавили, что благодаря изменению в подходах к организации закупок, министерство смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефтепродукты и увеличить объемы закупок на 25%. Дополнительные объемы горючего направленные на увеличение оперативных и стратегических резервов ВСУ.

Напомним, недавно журналист Юрий Бутусов, который активно критикует Министерство обороны Украины, принял предложение ведомства о трудоустройстве. Журналист отметил, что как ответственный гражданин, он обязан принять предложение. Также он обнародовал свою программу действий. Впоследствии Минобороны пригласило Бутусова на собеседование.

Минобороны пригласило Бутусова на собеседование