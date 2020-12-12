Рекордну кількість пального закупило Міноборони у 2020 році

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Рекордну за сім років кількість пального закупило Міноборони — за словами очільника військового відомства Андрія Тарана, у 2020 році для потреб Збройних сил України було придбано 230,6 тис. т пального — це найбільший обсяг за останні сім років.

Про це інформує прес-служба Міноборони.

Моя позиція — ефективно використовувати бюджетні кошти, купувати ощадливо, але водночас якісні товари та послуги. А зекономлений фінансовий ресурс використовувати для посилення спроможностей. Така політика вже дає свої результати — завдяки економії цьогоріч Міністерство оборони уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. т пального для потреб ЗСУ, — розповів міністр.



У відомстві додали, що завдяки зміні у підходах до організації закупівель, міністерство змогло сповна скористатися зниженням світових цін на нафтопродукти і збільшити обсяги закупівель на 25%. Додаткові обсяги пального спрямовані на збільшення оперативних та стратегічних резервів ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Юрій Бутусов, який активно критикує Міністерство оборони України, прийняв пропозицію відомства щодо працевлаштування. Журналіст наголосив, що як відповідальний громадянин, зобов’язаний прийняти пропозицію. Також він оприлюднив свою програму дій. Згодом Міноборони запросило Бутусова на співбесіду.