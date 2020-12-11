Шляпа на елке в Киеве. Фото: Глеб Гаранич

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Ракурс

Шляпа на елке на Софийской площади в Киеве символизирует сказку и играет роль оберега для лесных зверей, которыми украшено дерево.

Этой шляпой организаторы новогоднего праздника хотели создать для детей сказку, поскольку во время пандемии коронавируса всем хочется чего-то доброго и позитивного. Об этом 11 декабря заявил основатель проекта Folk Ukraine — организатор нынешнего праздничного городка Игорь Добруцкий в комментарии «Радіо Свобода».

Это впервые мы сделали для детей что-то. Всегда взрослые люди соревновались своими вкусами, как сделать интересную главную елку — и делали ее в электронике. Все забыли классику, традиции: на елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки. Сейчас в это тяжелое время как раз нужна сказка, — отметил он.



Добруцкий добавил, что уже 12 декабря на елке будут монтировать и вторую шляпу, которая будет иметь 62 м в диаметре. Также в рамках сказочной концепции под елкой разместят волшебный пенек, который будет интерактивным — иметь собственный часы и маленькие кафе.

Напомним, в городе Дубно Ровенской области в центре города установили елку, которая была спилена в процессе облагораживания одного из кладбищ.