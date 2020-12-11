Капелюх на ялинці в Києві. Фото: Гліб Гаранич

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Ракурс

Капелюх на ялинці на Софійській площі у Києві символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево.

Цим капелюхом організатори новорічного свята хотіли створити для дітей казку, оскільки в час пандемії коронавірусу всім хочеться чогось доброго та позитивного. Про це 11 грудня заявив засновник проекту Folk Ukraine — організатора цьогорічного святкового містечка Ігор Добруцький у коментарі «Радіо Свобода».

Це вперше ми зробили для дітей щось. Завжди дорослі люди змагались своїми смаками, як зробити цікаву головну ялинку — і робили її в електроніці. Всі забули класику, традиції: на ялинці завжди були лісові герої, шишки, жолуді, грибочки. Зараз у цей тяжкий час якраз потрібна казка, — зазначив він.



Добруцький додав, що вже 12 грудня на ялинці монтуватимуть і другий капелюх, який матиме 62 м в діаметрі. Також у рамках казкової концепції під ялинкою розмістять чарівний пеньок, який буде інтерактивним — матиме власний годинник і маленькі кафе.

Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області в центрі міста встановили ялинку, яка була спиляна в процесі облагородження одного з кладовищ.