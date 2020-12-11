«Слуга народа» и инспектор Гоструда терроризировали бизнес — скрин из видео

https://racurs.ua/n147659-shtrafy-i-feykovye-zayavleniya-skandalnoe-video-slugi-naroda-i-inspektora-gostruda-video.html

Ракурс

В Днепре чиновница Госслужбы Украины по вопросам труда вместе с депутатом от «Слуги народа» Сергеем Алексейченком придумывали жалобы на предпринимателей от несуществующих людей, чтобы штрафовать на огромные суммы мелкий бизнес.

Камеры видеонаблюдения дома у чиновницы показали, что ее гости помогают ей с давлением на бизнес, придумывая доносы под пиво и сигареты, сообщается в видеоблоге «Таємниці Слідства».

Чиновница, депутат и их знакомый придумали жалобу от якобы работника ФЛП Самедов, работающего в магазине с продуктами в Днепре. В вымышленном заявлении «работник Коваленко» просил проверить своего работодателя из-за якобы неофициального трудоустройства. После 10-дневной проверки инспекторы установили нарушения трудового законодательства на сотни тысяч гривен штрафов.

Сама Мельничук при зарплате в 14 тыс. грн ездит на элитном «Лексусе» и недавно переехала в дом в центре Днепра. Журналистам она опровергла какие-либо проверки бизнеса, а фейковые жалобы от предпринимателей объяснять не стала.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Зеленский одобрил поддержку бизнеса во время карантина и отсрочил кассовые аппараты для ФЛП.