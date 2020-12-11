Дело за взятку открыли против нардепа Александра Куницкого. Фото: 24 канал

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Народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий попал в поле зрения Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детективы открыли уголовное производство против нардепа после выхода расследования журналистов программы «Схемы». В расследовании рассказывалось, как Куницкий использует свои властные полномочия в интересах связанного с ним частного бизнеса. Открыто уголовное производство по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) УКУ. Об этом 11 декабря сообщает «Радіо свобода».

Параллельно свою проверку после сюжета «Схем» уже провели Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Там установили в действиях нардепа «совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов», но протокол об административном правонарушении составлен не будет, потому что НАПК утратило такие функции после решения Конституционного суда.

Журналисты установили, что Куницкий как депутат помогал продвигать интересы «Автоентерпрайз» — группы компаний из Харькова, занимающихся импортом электрокаров из-за границы и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Нардеп подавал официальные депутатские обращения в ГПУ и ГБР для решения проблем этого бизнеса с силовиками, разместил свои общественные приемные депутата по адресам офисов группы компаний «Автоентерпрайз» в Харькове. Также Куницкий пытался установить зарядную станцию этой сети прямо во дворе зданий парламента Украины, а также продвигал интересы этого бизнеса, подавая проекты законов, непосредственно связанные с рынком электромобильной инфраструктуры.

Напомним, в сентябре нардеп Александр Юрченко, помощника которого подозревают в получении взятки в 13 тыс. долл. самостоятельно написал заявление на выход из фракции «Слуга народа».