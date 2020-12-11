Справу за хабар відкрили проти нардепа Олександра Куницького. Фото: 24 канал

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Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький потрапив до поля зору Національного антикорупційного бюро України.

Детективи відкрили кримінальне провадження проти нардепа після виходу розслідування журналістів програми «Схеми». У розслідуванні розповідалося, як Куницький використовує свої владні повноваження в інтересах пов’язаного із ним приватного бізнесу. Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) ККУ. Про це 11 грудня повідомляє «Радіо свобода».

Паралельно свою перевірку після сюжету «Схем» вже провели Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там встановили в діях нардепа «вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів», але протокол про адміністративне правопорушення складений не буде, бо НАЗК втратило такі функції після рішення Конституційного суду.

Журналісти встановили, що Куницький як депутат допомагав просувати інтереси «Автоентерпрайз» — групи компаній із Харкова, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Нардеп подавав офіційні депутатські звернення в ГПУ та ДБР для розв’язання проблем цього бізнесу з силовиками, розмістив свої громадські приймальні депутата за адресами офісів групи компаній «Автоентерпрайз» у Харкові. Також Куницький намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель парламенту України, а також просував інтереси цього бізнесу, подаючи проекти законів, безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

Нагадаємо, у вересні нардеп Олександр Юрченко, помічника якого підозрюють в отриманні хабара в 13 тис. дол., самостійно написав заяву на вихід із фракції «Слуга народу».