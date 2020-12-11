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Ракурс
Девушка. Фото: Istock

Охранник супермаркета спас жизнь девушке, потерявшей сознание в Харькове (ВИДЕО)

11 дек 2020, 17:07
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В Харькове охранник супермаркета спас жизнь девушке, которая потеряла сознание прямо во время посещения магазина.

Покупательница упала на землю, у нее начались судороги. Об этом стало известно из соответствующей записи на странице в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из супермаркетов города. Прямо в торговом зале девушка резко упала на землю, после чего к ней сразу подбежал охранник магазина, и начал делать непрямой массаж сердца.

Охраннику удалось реанимировать и привести в чувство девушку, после чего ее передали медикам.


В «АТБ» на Шариковой охранник Александр Лепко спас девушку от остановки сердца. Если бы не Александр, девушка, возможно, не дожила бы до приезда скорой, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские пограничники спасли гражданина Турции после падения на проезжую часть. Они охраняли посольство Украины в Анкаре, впоследствии увидев, что человек потерял сознание от эпилептического припадка. Увидев мужчину на дороге, пограничники незамедлительно бросились оказывать ему помощь.

Источник: Ракурс


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