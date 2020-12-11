Девушка. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147657-ohrannik-supermarketa-spas-jizn-devushke-poteryavshey-soznanie-v-harkove-video.html

Ракурс

В Харькове охранник супермаркета спас жизнь девушке, которая потеряла сознание прямо во время посещения магазина.

Покупательница упала на землю, у нее начались судороги. Об этом стало известно из соответствующей записи на странице в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из супермаркетов города. Прямо в торговом зале девушка резко упала на землю, после чего к ней сразу подбежал охранник магазина, и начал делать непрямой массаж сердца.





Охраннику удалось реанимировать и привести в чувство девушку, после чего ее передали медикам.

В «АТБ» на Шариковой охранник Александр Лепко спас девушку от остановки сердца. Если бы не Александр, девушка, возможно, не дожила бы до приезда скорой, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские пограничники спасли гражданина Турции после падения на проезжую часть. Они охраняли посольство Украины в Анкаре, впоследствии увидев, что человек потерял сознание от эпилептического припадка. Увидев мужчину на дороге, пограничники незамедлительно бросились оказывать ему помощь.