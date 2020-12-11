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Режиссер Тим Кук. Фото: Getty Images

Коронавирус унес жизнь корейского режиссера «Самаритянки» (ФОТО)

11 дек 2020, 16:32
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Режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса. В эту страну корейский гражданин прибыл 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь.

Сегодня, 11 декабря, появилась информация о том, что 59-летний режиссер умер в больнице от осложнений коронавируса. Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова. Но посольство Южной Кореи в Латвии заявило, что пока не готово комментировать эту информацию. Об этом сообщило Delfi. lv со ссылкой на директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского.

Как известно, Ким Ки Дук — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Берлинского кинофестиваля за фильм «Самаритянка», также получил главный приз Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом».

Режиссер Тим Кук. Фото: Getty Images


Режиссер Тим Кук. Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что экс-президент Франции Валери Жискар Д’эстен, возглавлявший страну в 1974—1981 годах, стал одной из жертв коронавирусной болезни COVID-19.


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