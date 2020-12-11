Норка. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147655-koronavirus-u-norok-uchenye-priblizilis-k-razgadke-fenomena-infografika.html

Ракурс

Коронавирус у норок смогли изучить ученые. Специалисты из Центра геномной регуляции (CRG) в Барселоне выяснили, что хорьки, кошки, собаки и уиверы являются наиболее уязвимыми к коронавирусу после человека.

В то же время утки, крысы, мыши, свиньи и куры имеют низкую восприимчивость к инфекции. Об этом сообщается на сайте Рhys. org.

Ученые заявляют, что знания о том, какие животные восприимчивы к коронавирусу, помогают предотвратить появление резервуаров, из которых коронавирус может возникнуть повторно. По словам ученых, результаты исследования дают ключ к разгадке того, почему норки заражаются этой болезнью.

Исследователи использовали компьютерное моделирование для того, чтобы проверить, как коронавирус применяет белки-шипы, которые выступают с поверхности, для проникновения в клетки различных животных.



Основной точкой входа на поверхность клетки является рецептор ACE2, который связывается с белком-спайкой с помощью механизма блокировки и ключа. Варианты рецептора ACE2 у людей имеют самую высокую энергию связывания с вирусным белком, в то время как мыши, крысы, курицы и утки имеют низкую энергию связывания.

Сейчас ученые конструируют мини-белки из человеческого белка ACE2, чтобы «отвлечь» внимание вируса от проникновения в клетки и заблокировать инфекцию. Авторы научной работы считают, что понимание инфекционности коронавируса поможет лучше информировать о мерах здравоохранения, помогая сократить контакты человека с другими восприимчивыми животными и избежать потенциального продолжения эпидемии.

Как известно, в Дании массовые захоронения с миллионами трупов норок, зараженных коронавирусом, могли отравить грунтовые воды. Независимые специалисты считают, что верхние грунтовые воды уже могут быть заражены. Ряд захоронений находится недалеко от используемых водоемов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Дании, где из-за угрозы распространения коронавирусной болезни COVID-19 недавно поспешно ликвидировали тысячи норок, с этими животными возникла еще одна проблема. Норок, которых массово хоронили в неглубоких ямах, присыпав сверху метром почвы, начало «выталкивать» на поверхность. В местной полиции отмечают, что причиной этого явления является образование газов в процессе разложения тел убитых животных.