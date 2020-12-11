Коронавирус собаки определяют у человека точнее, чем ПЦР-тесты — фото Reuters

https://racurs.ua/n147650-koronavirus-sobaki-opredelyaut-u-cheloveka-tochnee-chem-pcr-testy-issledovanie.html

Ракурс

Коронавирус собаки могут определить по запаху человека даже точнее, чем ПЦР-тесты. Исследование провели в Париже и в столице Ливана Бейруте.

Проводников с собаками приглашали в комнату, где в случайном порядке были расположены образцы, взятые у 177 человек, около половины из которых были больными коронавирусом. Собаки успешно сумели отличить больных от здоровых по образцам их пота — средний показатель точности составил 76%. Результаты исследования описаны в научном журнале Plos One.

К экспериментам привлекли шесть служебных собак: три из них были обучены искать взрывчатку, две определяли рак толстой кишки, еще одна прошла поисково-спасательные тренировки. Во время подготовки животных обучали запоминать запах образца инфицированного человека и награждали игрушкой.

Самый низкий средний показатель точности определения образца составил 76%, а самый высокий — 100%. Исследователи указывают на высокую точность работы собак в определении болезни, но отмечают, что для развития этого метода требуются дальнейшие эксперименты.

Использование обоняния собак подойдет для быстрого и дешевого предварительного скрининга людей в местах массового скопления, в частности в аэропортах. Результаты исследования называют перспективными, что частично доказывает способность животных правильно определять больных коронавирусом.

Собаки среагировали на образцы пота двух людей с отрицательным тестом, которых срочно проверили еще раз. Оказалось, что предыдущие результаты ПЦР-теста были ложными, а собаки определили состояние людей более точно.

Ранее «Ракурс» сообщал, что повторное заражение коронавирусом в Украине зафиксировали у людей, переболевших три−пять месяцев назад. Пока неизвестно, насколько длительной может быть защита от коронавируса после вакцинации.