Коронавірус собаки визначають в людини точніше, ніж ПЛР-тести — фото Reuters

https://racurs.ua/ua/n147650-koronavirus-sobaky-vyznachaut-v-ludyny-tochnishe-nij-plr-testy-doslidjennya.html

Ракурс

Коронавірус собаки можуть визначити за запахом людини навіть точніше за ПЛР-тести. Дослідження провели в Парижі та в столиці Лівану Бейруті.

Провідників із собаками запрошували до кімнати, де у випадковому порядку були розташовані зразки, взяті у 177 людей, близько половини з яких були хворими на коронавірус. Собаки успішно зуміли відрізнити хворих від здорових за зразками їхнього поту — середній показник точності становив 76%. Результати дослідження описали в науковому журналі Plos One.

До експериментів долучили шістьох службових собак: три з них були навчені шукати вибухівку, дві визначали рак товстої кишки, ще одна пройшла пошуково-рятувальні тренування. Під час підготовки тварин навчали запам’ятовувати запах зразка інфікованої людини та нагороджували іграшкою.

Найнижчий середній показник точності визначення зразка становив 76%, а найвищий — 100%. Дослідники вказують на високу точність роботи собак у визначенні хвороби, проте зауважують, що для розвитку цього методу потрібні подальші експерименти.

Використання нюху собак стане в нагоді для швидкого та дешевого попереднього скринінгу людей у місцях масового скупчення, зокрема в аеропортах.

Дослідження показує цікавий факт: собаки зреагували на зразки поту двох людей з негативним тестом, яких терміново перевірили ще раз. Виявилося, що попередні ПЛР-тести дали хибні результати, а собаки визначили стан людей більш точно.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що повторне зараження коронавірусом в Україні зафіксували у людей, які перехворіли три−п'ять місяців тому. Наразі невідомо, наскільки тривалим може бути захист від коронавірусу після вакцинації.