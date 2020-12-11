Степанов рассказал о повторных случаях заражение COVID-19 – facebook

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Ракурс

Повторное заражение коронавирусом в Украине зафиксировали в людей, переболевших три−пять месяцев назад.

Такие случаи зарегистрировали в Черновицкой и Кировоградской областях. Об этом стало известно 11 декабря на брифинге министра здравоохранения Украины Максима Степанова

У нас весь учет больных COVID-19 ведется в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора. Это система, которую мы развернули в стране и все больные фиксируются в этой системе, — сообщил министр.

Людей, заболевших повторно, тоже вносят в эту систему.

Мы начали фиксировать больных, второй раз болеющих COVID-19. И в Черновицкой, Кировоградской, и в других областях, — сказал Степанов.

Врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко заявила, что в своей практике встретила десять случаев повторного заражения коронавирусом.

По ее словам, во второй раз болезнь проявляет себя по-разному — у кого-то тяжелей, а кто-то переносит легче, пишет Цензор.Нет.

Есть такие, кто первый раз заболел еще в апреле и заболели повторно только сейчас. Есть и те, кто переболел в апреле-мае, а второй — в августе или сентябре, — рассказала Кобевко.



По словам инфекциониста, иногда антитела формируются на короткий промежуток времени. Врач сообщила, что пока неизвестно, насколько длительной может быть защита от коронавируса после вакцинации.

Ранее «Ракурс» сообщал, что за сутки в Украине обнаружили 13 тыс. 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 638 детей и 690 медработников.