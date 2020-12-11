В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Вакцины от коронавируса, в соответствии с глобальной инициативы COVAX, Украина может получить с 1 марта 2021 года.

В соответствии с соглашением с COVAX, Украина получит 8 млн доз, что достаточно для прививки 4 млн украинцев (вакцину нужно вводить дважды). Об этом глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил в эфире телепрограммы «Право на власть».

По словам Радуцкого, в первой волне вакцинации будут военные, медики и полиция.

Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска, — подчеркнул народный избранник.

В то же время он отметил, что эти 4 млн доз вопрос локдауна в Украине не снимут. По его словам, для разрыва цепи передачи вируса нужно провакцинировать 18−19 млн человек — примерно половину населения страны.

Поэтому Украина ведет переговоры с производителями вакцин за рамками инициативы COVAX относительно их получения на коммерческой основе.

Радуцкий также сообщил, что за несколько недель Министерство здравоохранения и правительство предоставят пошаговый план того, как будет распределяться вакцина.

Мы где-то до середины лета будем иметь достаточное количество провакцинированных людей, — добавил он.

Радуцкий заверил, что вакцины, которые закупит государство, будут бесплатными.

Напомним, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад.