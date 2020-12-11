В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n147622-vakcyna-vid-koronavirusu-kogo-v-ukrayini-scheplyat-pershymy-rozpovily-u-radi.html

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Вакцини від коронавірусу, відповідно до глобальної ініціативи COVAX, Україна може отримати з 1 березня 2021 року.

Відповідно до угоди з COVAX, Україна отримає 8 млн доз, що достатньо для щеплення 4 млн українців (вакцину потрібно вводити двічі). Про це голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив в ефірі телепрограми «Право на владу».

За словами Радуцького, у першій хвилі вакцинування будуть військові, медики та поліція.

Лікарі обов’язково. В першу чергу це медпрацівники, це військові, це поліція, це Національна гвардія і літні люди з групи ризику, — наголосив народний обранець.

Водночас він зазначив, що ці 4 млн доз питання локдауну в Україні не знімуть. За його словами, для переривання ланцюга передачі вірусу потрібно провакцинувати 18−19 млн осіб — приблизно половину населення країни.

Тож Україна веде переговори з виробниками вакцин за межами ініціативи COVAX щодо їх отримання на комерційній основі.

Радуцький також повідомив, що за кілька тижнів Міністерство охорони здоров’я та уряд нададуть покроковий план того, як буде розподілятися вакцина.

Ми десь до середини літа будемо мати достатню кількість провакцинованих людей, — додав він.

Радуцький запевнив, що вакцини, які закупить держава, будуть безкоштовними.

Нагадаємо, Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли епідемія коронавірусу піде в Україні на спад.