Повторне зараження COVID-19 — Степанов розповів про нові випадкиhttps://racurs.ua/ua/n147638-povtorne-zarajennya-covid-19-stepanov-rozpoviv-pro-novi-vypadky.htmlРакурс
Повторне зараження коронавірусом в Україні зафіксували у людей, які перехворіли три−п'ять місяців тому.
Такі випадки зареєстрували в Чернівецькій та Кіровоградській областях. Про це стало відомо 11 грудня під час брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду. Це система, яку ми зробили та розгорнули в країні, і всі хворі фіксуються нею, — повідомив міністр.
Людей, які захворіли повторно, теж заносять до цієї системи.
Ми почали фіксувати таких хворих, які вдруге хворіють на COVID-19. І в Чернівецькій, Кіровоградській, і в інших областях, — сказав Степанов.
Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко розповіла, що у своїй практиці зареєструвала десять випадків повторного зараження коронавірусом.
За її словами, вдруге хвороба проявляє себе по-різному — в когось важко, а хтось її переносить легше, пише Цензор.Нет.
Є такі, хто перший раз захворів ще у квітні й захворіли повторно лише зараз. Є й ті, хто перехворів у квітні-травні, а вдруге — в серпні чи вересні, — повідомила лікарка.
За словами інфекціоністки, іноді антитіла формуються на короткий проміжок часу. Фахівчиня розповіла, що наразі невідомо, наскільки тривалим може бути захист від коронавірусу після вакцинації.
Медичні заклади в Україні продовжують працювати в напруженому режимі. Наразі в лікарнях перебуває 27 тис. 708 хворих.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що за добу в Україні виявили 13 тис. 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 638 дітей та 690 медпрацівників.