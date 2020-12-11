Степанов розповів про повторні випадки зараження COVID-19 – facebook

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Ракурс

Повторне зараження коронавірусом в Україні зафіксували у людей, які перехворіли три−п'ять місяців тому.

Такі випадки зареєстрували в Чернівецькій та Кіровоградській областях. Про це стало відомо 11 грудня під час брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду. Це система, яку ми зробили та розгорнули в країні, і всі хворі фіксуються нею, — повідомив міністр.

Людей, які захворіли повторно, теж заносять до цієї системи.

Ми почали фіксувати таких хворих, які вдруге хворіють на COVID-19. І в Чернівецькій, Кіровоградській, і в інших областях, — сказав Степанов.

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко розповіла, що у своїй практиці зареєструвала десять випадків повторного зараження коронавірусом.

За її словами, вдруге хвороба проявляє себе по-різному — в когось важко, а хтось її переносить легше, пише Цензор.Нет.

Є такі, хто перший раз захворів ще у квітні й захворіли повторно лише зараз. Є й ті, хто перехворів у квітні-травні, а вдруге — в серпні чи вересні, — повідомила лікарка.

За словами інфекціоністки, іноді антитіла формуються на короткий проміжок часу. Фахівчиня розповіла, що наразі невідомо, наскільки тривалим може бути захист від коронавірусу після вакцинації.

Медичні заклади в Україні продовжують працювати в напруженому режимі. Наразі в лікарнях перебуває 27 тис. 708 хворих.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що за добу в Україні виявили 13 тис. 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 638 дітей та 690 медпрацівників.